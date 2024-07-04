Железнодорожники напомнили правила прохода через железнодорожные пути на станциях, расположенных возле пляжей в Новосибирской области

Работники Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области проинспектировали подходы к железнодорожным путям на остановочных платформах Обское море и Береговая перегона Бердск – Сеятель, где с 16 по 27 июня 2024 года произошло четыре случая травмирования граждан.

А также напомнили правила безопасности при переходе через железную дорогу. В мероприятии принял участие заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому региону Евгений Дербилов.

— Первая причина травматизма – само нахождение на железнодорожном пути. Вторая – нахождение либо в том, что мешает, либо с тем, что мешает слышать и видеть поезд: это и капюшон, и наушники, — напомнил Евгений Дербилов.

По его словам, некоторые меры профилактики со стороны железнодорожников люди воспринимают как препятствие. Например, забор, ограничивающий доступ к железнодорожным путям перегона Бердск – Сеятель, приходится регулярно ремонтировать, так как его ломают, чтобы сделать очередной несанкционированный проход к железной дороге.

При этом на остановочной платформе Обское море есть три способа безопасного перехода через железнодорожные пути: подземный тоннель, пешеходный мост над железной дорогой, а также регулируемый пешеходный переход, оборудованный звуковой и световой сигнализацией.

За шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 20 случаев травмирования людей подвижным составом, 12 человек погибли.

Западно-Сибирская железная дорога призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила безопасности при переходе через железнодорожные пути.