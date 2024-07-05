Бывшего томского депутата гордумы Фадееву* этапировали в Новосибирск

29 декабря 2023 года Ксению Фадееву* приговорили к 9 годам колонии.

Экс-депутата гордумы Томска Ксению Фадееву*, осужденную по экстремистской статье УК, этапировали в новосибирский следственный изолятор (СИЗО). Об этом сообщает телеграм-канал, созданный в ее поддержку.

В СИЗО Фадеевой предположительно будет выбрана колония, в которой она будет отбывать наказание. В Новосибирске находится женская исправительная колония ИК-9.

Советский районный суд Томска вынес приговор Фадеевой в декабре 2023 года, назначив ей девять лет лишения свободы за организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ст. 282.1 УК РФ). В июне 2024 года гордума Томска лишила Фадееву депутатских полномочий, которые истекают в 2025 году.

Ксения Фадеева* — включена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.