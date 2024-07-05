Искусство бессмертия: в Новосибирске показали выставку египетских мумий. ФОТОРЕПОРТАЖ

4 июля в Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия». Впервые в центре Сибири представлены оригинальные артефакты из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина: саркофаг, элементы декора мумий, статуи, рельефы, предметы ритуалов и украшения.

Выставка объединила мультимедийные технологии с оригинальными экспонатами с целью более наглядно и увлекательно рассказать о том, как древние египтяне представляли себе жизнь после смерти. Для успешной реализации проекта разработан дизайн выставочного пространства, подготовлены специальные ветрины, переформатированы выставочные залы Новосибирского государственного художественного музея.

Экспозиция создает полное впечатление таинственности древнего времени и наглядно рассказывает о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.

«Проект мы готовили больше года. Во-первых, на ней представлены подлинные экспонаты из Пушкинского музея, который является обладателем самой большой коллекции по Древнему Египту в стране — это 90 экспонатов. Еще, что немаловажно, на нашей выставке представлены исследования, который провел Пушкинский музей с институтом Курчатова. Это можно увидеть в 3D-реконструкции. Посетители смогут понять, как когда-то выглядели девушка 20-25 лет и мужчина 40 лет. Этот ролик завораживает», – рассказала директор НГХМ Екатерина Болдырева.

Выставка подготовлена в рамках национального проекта «Культура». Она проходит при поддержке министерства культуры РФ, автономной некоммерческой организации «Территория культуры» и министерства культуры Новосибирской области.

Экспозиция разделена на четыре отделения: «Материальность бессмертия», «Теология бессмертия», «Монументальность бессмертия» и «Эстетика бессмертия». Особое внимание уделено двум «ожившим» мумиям — уникальным трехмерным конструкциям. Для их создания проведены исследования, в которых участвовали специалисты разных отраслей науки.

Мумии доставлены из музея имени Пушкина в НИЦ «Курчатовский институт» для проведения компьютерной томографии. Затем с них взяты отдельные образцы для химических и генетических исследований. Полученные результаты стали основой для создания трехмерной реконструкции. Теперь любой желающий может увидеть, как мумия из своего настоящего вида превращается в человека — жителя исчезнувшей цивилизации.

Египтяне придавали материальное значение бессмертию, сохраняя тело усопшего, строив гробницы и наполняя их важными предметами. Центральным элементом была мумия, которая должна остаться непорочной и стать бессмертным телом, подобно богу Осирису. Теология вечной жизни центрировалась вокруг него, владыки загробного мира, чья история повторялась в ритуале бальзамирования.

Гробница рассматривалась как особый мир-двойник, наполненный изображениями и символами, доступными лишь социальной элите. Она служила не только местом упокоения мумии, но и памятником умершему, прославлявшемуся как уважаемый член общества.

На экранах компьютеров посетители могут детально изучить виртуальные изображения 10 мумий из коллекции музея. Экспозиция также дополнена оригинальными древнеегипетскими текстами, в которых отражены мысли и верования древних египтян о преодолении смерти и вечной жизни.

Выставка продлится до 8 сентября. Возрастное ограничение 6+