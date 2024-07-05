«Морил голодом и зомбировал людей». Сибирячка 12 лет прожила в секте Виссариона и рассказала шокирующие подробности

Психолог из Новосибирска Людмила 12 лет прожила в общине основателя «Церкви последнего завета»* Сергея Торопа, которого называют Виссарионом, и рассказала страшные детали корреспонденту Сиб.фм.

Арестовали основателей

В сентябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали после обысков лидера секты «Церковь последнего завета»* Сергея Торопа и двух его помощников – Вадима Редькина (бывшего участника группы «Ласковый май») и Владимира Ведерникова. Позже им предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также причинением тяжкого вреда здоровью людям. Расследование уголовного дела продолжается. Глава общины неоднократно заявлял, что, находясь в СИЗО становился жертвой нападения со стороны сокамерников.

Власти забрали лесной участок у церкви Виссариона, а прокуратура выступила с требованием полной ликвидации общины.

Как всё начиналось

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм бывшая сторонница Виссариона Людмила, первую открытую проповедь о церкви настоятель начал в 1991 году. Он активно ездил по городам с проповедями и приглашал людей в поселение в Минусинск. Спустя несколько месяцев туда начали приезжать его будущие сторонники.

По словам сибирячки, первое религиозное объединение здесь зарегистрировано в 1994 году под названием «Община единой веры». К этому времени она была уже плотно заселена.

«Люди продавали квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, переезжали в общину и покупали здесь жилье», — рассказывает Людмила.

Сибирячка приехала в общину в 1994 году и прожила там до 2006 года. По ее словам, кто-то оттуда уезжал сразу, а некоторые оставались на долгие годы.

«Все говорили о том, что Виссарион – это Бог», – рассказывает женщина.

Людмила говорит, что сторонникам Виссарион «промывал мозги». Он говорил, что только в общине рай, а за воротами ад и зло.

«Виссарион уверял, что скоро Земля поменяет магнитные полюса, солнечное излучение станет опасным, и его выдержат только вегетарианцы», – рассказывает женщина.

Зимой 1994 года Виссарион объявил стройку на горе Сухой. Он считал, что общине необходимо двигаться к озеру Тиберкуль. К этому времени в общине действовали жёсткие правила, Виссарион требовал строгости их соблюдения.

«Слово моё, сказанное даже шёпотом, громом в душе вашей отзываться должно», — говорил он.

Виссарион пугал всех концом света. А его проповеди вызывали эффект зомбирования.

Людмила говорит, что некоторые из его проповедей вызывали вопросы. Например, он призывал отказаться от медицинской помощи и говорил: «Верующих не надо лечить». Женщины рожали в общине, были случае смертельных исходов среди младенцев. Многие дети появлялись на свет больными. Даже роженицы были жестко ограничены в еде.

«Однажды одна роженица сказала ему: «У меня нет молока, потому что я не ем». А он ответил: «Веры в тебе нет», – поделилась Людмила.

С каждый годом Виссарион устанавливал жесткие правила питания в общине. Однажды он заявил, что сахар и обработанные крупы – это яд. Вскоре запретил есть хлеб, пить чай и кофе. Это влияло на здоровье детей и взрослых. Спустя год о голодовке в общине начали писать СМИ. Вскоре он разрешил людям есть хлеб и сахар, пить чай и кофе. Позже на столах сторонников появилось даже мясо и рыба.

Через четыре года Виссарион создал централизованную религиозную организацию, которую назвал «Церковь последнего завета»*. Одним из правил было запрет на работу. Сектант говорил, что труд – это грех. Вскоре люди в прямом смысле остались без денег. Тогда им предложили встать на учёт по безработице.

После того, как люди начали понимать, что их обманывают, постепенно уезжали из общины. Но это удалось не многим.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.