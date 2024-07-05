На крупной выставке в Москве представили туристический потенциал Новосибирской области

О различных направлениях отдыха и объектах гостеприимства 2 июля на ВДНХ рассказали все регионы Сибирского федерального округа. Новосибирская область сосредоточилась на научно-популярном туризме.

Новосибирская область ещё в 2021 году заявила о желании создать научно-популярные маршруты, в состав которых вошли бы самые необычные и интересные объекты Академгородка. Со временем опытные туроператоры смогли создать самый оптимальный туристический маршрут, пройдя по которому люди смогут ознакомиться и с научными достижениями региона и посмотреть город.

Маршрут «Путешествие в науку. Физика. Самолеты. Космос» даст возможность увидеть и больше узнать об астрономическом оборудовании в Новосибирском планетарии, а в Сибирском НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина проведут мастер-класс по конструированию летающей модели самолета.

Маршрут «Тропой науки» любопытные путешественники дадут возможность увидеть адронный коллайдер, выделить ДНК из фрукта, погладить одомашненных лисиц и вместе с ученым-зоологом пройтись по Новосибирскому зоопарку.

Сибирский ученый-палеонтолог, популяризатор науки и спикер международного формата Science Slam Всеволод Ефременко в научном стендапе «Особенности палеорыбалки» поделился историями о полевой науке палеонтологии.

В завершении презентации для московской публики выступила юная звездочка – Анастасия Плутова, студентка Академии Игоря Крутого в Новосибирске, талантливая певица с впечатляющим списком достижений.

Выставка подходит к концу, 8 июля она в последний раз откроет свои двери. Однако интерес к ней вообще не угасает. 6 июля все желающие смогут посетить официальную церемонию закрытия праздника науки и культуры регионов России.