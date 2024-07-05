НОВАТ вошел в список главных объектов потенциального общесибирского туристического маршрута

В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на территории ВДНХ 3 июля прошел День туризма в регионах Сибирского федерального округа.

На мероприятии главы регионов Сибири представили туристический потенциал территорий и приоритетные проекты в этой сфере. Новосибирская область по объему туристического потока – почти три миллиона поездок в год – занимает первое место в Сибири и входит в десятку лучших в России.

Среди самых известных туристических достопримечательностей Новосибирской области глава региона Андрей Травников назвал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

В рамках пленарной сессии состоялось голосование за объекты для включения в потенциальный общесибирский туристический маршрут. По результатам голосования в список вошел Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, также в списке ‒ объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай – золотые горы», центральный буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» в Республике Тыва, Саяно-Шушенская ГЭС в Республике Хакасия, курорт федерального значения Белокуриха в Алтайском крае, плато Путорана на севере Красноярского края, остров Ольхон на озере Байкал, горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе, музей-заповедник «Старина Сибирская» в Омской области, деревянное зодчество города Томска.