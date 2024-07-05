«Отказался молиться о победе»: в Новосибирской области уволили священника Перминова и запретили носить крест

В Новосибирской области в городе Куйбышев священника уволили и запретили в служении из-за того, что он отказался читать молитву о победе.

Священник Вадим Перминов служил в храме Рождества Иоанна Предтечи в Куйбышеве с 2000 года. В 1998 году окончил Томскую духовную семинарию и служил в селе Северное в Новосибирской области.

По его словам, недавно его вызвали на разговор с архиереем без свидетелей.

На повышенных тонах он начал задавать вопросы: почему Вадим и старшие сыновья не служили в армии, почему родители не воцерковленные, почему семья получает денежное содержание от прихода больше прожиточного минимума на каждого иждивенца, поддерживает ли Вадим однополые браки. Наверное, самым главным вопросом в том кабинете стал: «Почему он не читает молитву Патриарха о победе?».

По мнению священника, это и стало поводом для его отстранения. Дело в том, что, по словам Вадима Перминова, на него написали донос из-за отказа читать молитву о победе.

«Мне не показали донос и кто его автор, но секретарь Каинской епархии дал понять, что он есть. Он же спросил меня, читаю ли я молитву о святой Руси, я ответил: «Нет». «Самоубийца», — сказал он. И уже после этого меня вызвал архиерей к себе в кабинет», — рассказал священник корреспонденту Сиб.фм.

Далее за несколько дней до Пасхи его перевели в село со словами «делай там, что хочешь». Такое напутствие сподвигло его написать официальное письмо с отказом от чтения подобной молитвы на имя Митрополита Новосибирского.

«Прошли все пасхальные дни, я продолжал ездить на новый приход, и тогда состоялся епархиальный совет Каинской епархии. На совете меня не было — здоровье дороже. Там же меня уволили за штат, запретили в служении, запретили преподавать благословение, запретили носить Крест», — говорит Вадим Перминов.

По словам Перминова, его поддержали три священника. Он старается не отчаиваться, у него есть жена, пятеро детей. Сейчас священник проходит курсы профессиональной переподготовки.

«По воскресным дням ездил за 100 километров служить в село на папиной машине, своей у нас нет, и так продолжалось до самого моего «Юрьева дня». Уезжать мы не намерены», — поделился Вадим Перминов.

Священник говорит, что ожидал подобной реакции на отказ в молитве и знал, на что идет, так как читал истории других священнослужителей. По его словам, сейчас он не сможет работать в церкви, но продолжает вести соцсети для прихожан.