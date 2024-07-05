Проектирование нового железнодорожного моста через Обь в черте Новосибирска стартует в 2024 году

C 19 по 21 июня в новосибирском «Экспоцентре» проходит XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Западно-Сибирская железная дорога ежегодно принимает участие в этом важном отраслевом событии.

На пленарной дискуссии форума начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил о начале проектирования нового железнодорожного моста через Обь в черте Новосибирска до конца 2024 года.

– Одним из приоритетов для нашей железной дороги является реализация проекта строительства второго мостового перехода через реку Обь на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный, – отметил Александр Грицай.

По его словам, это позволит частично перераспределить движение поездов и значительно увеличить пропускную способность участка.

На экспозиции Западно-Сибирской железной дороги представлены результаты работы по грузовым и пассажирским перевозкам, инновационные разработки, которые внедрены и используются на магистрали уже сегодня. Также на стенде можно увидеть макет модульного вокзала для небольших станций. Здания такого типа планируется установить на станциях Разъезд Иня и Матвеевка.

Для посетителей форума организована тематическая фотозона, стилизованная под купе пассажирского поезда.