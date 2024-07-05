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общество спорт

«Сибирь-Арена» заняла третье место в конкурсе на образцовое спортивное сооружение

Фото: Сиб.фм

«Сибирь-Арена» стала бронзовым призером в конкурсе на образцовое спортивное сооружение.

В Москве состоялся Национальный конкурс с международным участием на образцовое спортивное сооружение. Новосибирский ЛДС занял третье место из 13.

Обогнали ее «Минск-Арена» — первое место, и Многофункциональный ледовый комплекс HUMO ARENA в Ташкенте и «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве — разделили второе место.

Уточним, что «Сибирь-Арена» заняла первое место среди участников из регионов в своей категории.

Фото «Сибирь-Арена» заняла третье место в конкурсе на образцовое спортивное сооружение 2

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Нина Раневская
Журналист

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