«Сибирь-Арена» заняла третье место в конкурсе на образцовое спортивное сооружение

«Сибирь-Арена» стала бронзовым призером в конкурсе на образцовое спортивное сооружение.

В Москве состоялся Национальный конкурс с международным участием на образцовое спортивное сооружение. Новосибирский ЛДС занял третье место из 13.

Обогнали ее «Минск-Арена» — первое место, и Многофункциональный ледовый комплекс HUMO ARENA в Ташкенте и «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве — разделили второе место.

Уточним, что «Сибирь-Арена» заняла первое место среди участников из регионов в своей категории.