Стали известны новые подробности об угрозах мигрантов жителям Новосибирска на Хилокском жилмассиве

Жители Хилокского жилмассива снова столкнулись с угрозами мигрантов.

Как сообщает информационный центр СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела из-за угроз, которые жители Хилокского микрорайона получают от граждан из Средней Азии.

По данным следствия, в СМИ появилась информация о том, что жители Новосибирска недовольны открытием в Хилокском микрорайоне нового заведения общественного питания. По их словам, это привело к конфликтам с выходцами из Средней Азии, которые угрожали им. Также сообщается о других противоправных действиях со стороны приезжих.

Обращения граждан в правоохранительные органы и органы местного самоуправления не дали результатов, поэтому было решено провести процессуальную проверку.

Все началось с публикации в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте». Автор поста рассказывает, что 2 июля жительницы микрорайона стояли втроем недалеко от домов. К ним подъехал иностранный гражданин, который с агрессией спросил, кто из них жалуется на кафе «Кишлак».

«Мы опомниться не успели, как в наш адрес лились угрозы. Особенно стало страшно, когда он вышел из машины и я заметила на нем кобуру с пистолетом. Я взяла себя в руки и включила камеру, чтобы в случае чего у меня было хоть какое-то доказательство и снято его лицо», — гласит текст поста.

Уточняется, что мигрант несколько раз сказал, что является гражданином России, а также участником СВО.

Когда конфликтующий уехал, одна из женщин отправила видео своему супругу, который на самом деле находится в зоне СВО. Мужчина успокоил женщину.

«И вот тут начинается самое интересное, обратите внимание на нашивку на голове данного персонажа, вверх ногами. Все его нашивки на форме также не имеют отношения к нашим солдатам. Как расценивать данное нападение на женщин? И чего ждать от тех «тожероссиян», кто на самом деле подписал контракт и скоро вернется, но уже с боевым опытом и неприкосновенностью ветеранов боевых действий?!» — написано в публикации.

Автор поста обратился к Следственному комитету РФ и самому Александру Бастрыкину.

4 июля стало известно, что в кафе «Кишлак» прокуратура провела проверку.

«В ходе рейда выявлены многочисленные нарушения миграционного, налогового законодательства, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, установлено осуществление деятельности без контрольно-кассового аппарата, отсутствие разрешительных документов на строительство, выявлены признаки нецелевого использования земельного участка», — пишет пресс-служба регионального ведомства.

Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности за незаконное привлечение к работе иностранца.

Сейчас кафе не работает, решается вопрос о его закрытии.