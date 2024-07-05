В Новосибирске открылся медиафорум «Суды и социальные сети: возможности и перспективы развития»

В Новосибирске 5 июля начался медиафорум «Суды и социальные сети: возможности и перспективы развития».

В мероприятии участвуют представители Совета судей РФ и органов судебной власти из различных регионов. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По данным комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ, у каждого судебного паблика в среднем около 500 подписчиков. В некоторых регионах у судов аудитория значительно больше, например, у Волгоградского областного суда более 16 тысяч подписчиков.

Специфика работы судебной системы не позволяет привлекать сторонние ресурсы для ведения соцсетей, эту задачу выполняют сотрудники судов, совмещая её с другими профессиональными обязанностями. Нехватка кадров для такой работы является одной из актуальных проблем.

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов отметил необходимость подготовки специалистов для ведения соцсетей. В рамках Университета правосудия в некоторых филиалах будет организована подготовка таких специалистов и повышение их квалификации.

В 2024 году планируется создать единый контент-центр для судов. Его работа, по мнению экспертов, повысит информированность общества о деятельности судов и улучшит коммуникацию с широкой аудиторией.

На медиафоруме выступали судьи, политологи, юристы и аналитики социальной сети «Вконтакте». Они обсуждали вопросы формирования контента, выбора тем и их подачи при существующих ограничениях на распространение определенной информации.

Председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ Владимир Захаров подчеркнул важность обсуждения эффективного использования социальных сетей в работе судов и достижения общих договоренностей в этом вопросе.

Представители судебной системы на форуме отметили, что работа с соцсетями должна решать задачи, закрепленные в Концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, направленные на повышение доверия общества к судебной власти.