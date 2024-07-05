В Новосибирске ожидается череда мощных магнитных бурь в июле

Сильные магнитные бури накроют Новосибирскую область.

Портал МК в Новосибирске опубликовал расписание магнитных бурь, которые пройдут в июле 2024 года.

Так, согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии, первая половина июля будет относительно спокойной, с небольшими возмущениями до 13 числа. Однако уже 14 июля ожидается магнитная буря масштабом до 4 баллов.

А с 20 по 21 числа прогнозируется слабая магнитная буря, после чего снова наступит спокойствие до конца месяца.

Напомним, что десятидневный дождь накроет Новосибирск с 4 июля