В Новосибирске заметили женщин в хиджабах на детских площадках

2 июля на детской площадке на улице Родники в Новосибирске было замечено скопление женщин в хиджабах, что привлекло внимание местных жителей.

Около десяти уроженок Средней Азии с колясками расположились на лавочках, в то время как их более взрослые дети играли на детских комплексах.

Жители микрорайона Родники удивились из-за количества мигрантов, поселившихся в их районе. Новосибирцы сообщают, что ранее не замечали такого количества приезжих.

Местные жители утверждают, что иностранцы и их дети иногда ведут себя не очень дружелюбно по отношению к соседям и не реагируют на замечания. Одна из местных жительниц Ирина сообщила "МК в Новосибирске", что количество таких жильцов увеличивается в последние годы.

Ирина также рассказала, что дети мигрантов часто ведут себя неподобающим образом: обижают других детей, громко ругаются и мусорят в подъезде. На замечания родители не реагируют. В одном случае жители соседнего подъезда обратились в полицию из-за поджога коробок в подъезде.

Полиция и пожарные приехали на вызов. Подробности происшествия обсуждались в домовом чате. Многие жители района поддерживают Ирину, выражая обеспокоенность увеличением числа мигрантов и их поведением.