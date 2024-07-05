В Новосибирской области мать заявила об оральном изнасиловании 8-летней дочери

Жительница Искитимского района Новосибирской области заявила, что ее 8-летняя дочь стала жертвой изнасилования 11-летнего мальчика в уличном туалете.

По словам женщины, инцидент произошел в селе Сосновка Искитимского района 22 мая на детской площадке. Женщина говорил, что 11-летний мальчик затащил ее 8-летнюю дочь в уличный туалет и орально надругался. Об этом женщина рассказала редакции «Курьер.Среда».

По словам сельчанки, в этот момент возле туалета находились еще несколько школьников, которым насильник угрожал убийством, если они кому-то расскажут о случившемся. Одному из них выбегающая после изнасилования девочка рассказала, что с ней произошло. Сообщается, что сейчас и ребенок и его родители готовы сотрудничать со следствием.

Мать девочки говорит, что она узнала о произошедшем спустя два дня от директора школы.

«Как оказалось, это не первая ситуация, летом прошлого года он снял с нее штаны и пытался вставить канат, висящий на горке, ей в задний проход. Позже стало известно, что она не единственная жертва малолетнего насильника», — рассказывает мать девочки, которая после беседы с директором и дочкой отправилась к родителям мальчика, растущего в благополучной семье местной интеллигенции с тремя детьми.

Мать девочки говорит, что отправилась писать заявление в полицию.

«В дежурной части нас отправили в ПДН, где допросили, потом мы выехали на место с инспектором и следователем, на месте дочь показала, где и как все было, нас отправили домой, через часа 3 они вернулись к нам. И инспектор ПДН начала грубо разговаривать с дочерью, говорила, что она врет, пригрозила ей психиатром, я под этим давлением разорвала заявление, они уехали», — рассказывает Елена, которая, остыв, поехала в полицию и повторно написала заявление.

В ПНД ей тот же инспектор сообщила, что делом будет заниматься СК.

По словам женщины, за месяц с ней из силовых ведомств так никто и не связался.

Как выяснила Елена, кроме ее дочери мальчик домогался одноклассницу, как-то возвращаясь вместе из школы, он стянул с нее нижнее белье. Но девочка сумела вырваться и все рассказала бабушке, а та пригрозила парню последствиями, если еще раз он дотронется до внучки. Пенсионерка, по словам Елены, готова дать показания следователям.

Сейчас 8-летняя девочка посещает психолога. По словам мамы, дочка постоянно спрашивает, не обижается ли она на нее за то, что та рассказала, что с ней случилось в школьном туалете.

«В соцзащите, где дочка посещает психолога, в комиссии ПДН просили меня не афишировать случившееся, не ходить к вышестоящему руководству отца мальчика, что якобы сами поговорят с ними. Но так, как эта беда коснулась нас, я оставлять не собираюсь, — говорит Елена, которая надеется, что предание публичности поможет уберечь других детей от изнасилования в уличном туалете.

В ближайшее время мать намерена писать жалобу в прокуратуру на бездействие органов полиции.