В Новосибирской области нашли редкий паразитический цветок

Цветок заразиху нашли в Новосибирской области.

В районную газету "Краснозерская новь" разместили фотоснимок, который отправила жительница Новосибирской области. На нем изображен редкий цветок под названием “заразиха”.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на биолога Алексея Яновского, это паразитическое растение, которое редко встречается в Сибири.

Известно, что одним из факторов риска является способность семян заразихи распространяться на значительные расстояния при помощи ветра и воды.

Ранее Сиб.фм писал, что на обочине в Новосибирской области нашли огромный круглый гриб