В Новосибирской области скончался 19-летний водитель легковушки

Смертельное ДТП произошло под Новосибирском.

По информации группы “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” сегодня в 03:20 19-летний водитель на пикапе Toyota Tundra выехал на встречную полосу и влетел в грузовой автомобиль Shacman в Новосибирской области.

В результате, при столкновении на месте скончался водитель легкового автомобиля, а его пассажир был госпитализирован в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГАИ Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что на Алтае две жительницы Новосибирска пострадали в автомобильной аварии