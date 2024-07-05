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сегодня 09:11
Авто проиcшествия

В Новосибирской области скончался 19-летний водитель легковушки

Фото: ACT-54

Смертельное ДТП произошло под Новосибирском.

По информации группы “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” сегодня в 03:20 19-летний водитель на пикапе Toyota Tundra выехал на встречную полосу и влетел в грузовой автомобиль Shacman в Новосибирской области.

В результате, при столкновении на месте скончался водитель легкового автомобиля, а его пассажир был госпитализирован в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГАИ Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что на Алтае две жительницы Новосибирска пострадали в автомобильной аварии

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Валерия Митрохина
Журналист

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