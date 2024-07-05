Внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка

Об этом Александр Ведяхин заявил на Финансовом конгрессе Банка России.

На Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что искусственный интеллект задаёт основной вектор развития , поскольку он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект задаёт основной вектор развития, поскольку мы верим в то, что он будет активно интегрироваться во все сферы бизнеса. Такая быстрая интеграция станет возможной по двум причинам. Во-первых, дальнейшее качественное развитие больших языковых моделей через обучение на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина — внедрение продуктов на основе генеративного AI стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным».

Банк уделяет пристальное внимание революционным (Disrupt) инициативам, за счёт которых осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели. Управление этой частью портфеля вынесено в отдельный трек с использованием венчурного подхода к распределению ресурсов и одобрению инициатив.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы стараемся быстро тестировать гипотезы бизнеса в рамках этих инициатив ограниченным ресурсом и в случае успеха выдаём дополнительный ресурс для реализации пилотов и тиражирования. В Disrupt-части портфеля мы сейчас управляем более чем 70 инициативами, 45% которых уже находятся на этапах пилота и тиража. 40% Disrupt-портфеля сейчас направлено на аугментацию наших сотрудников, но мы также активно инвестируем в радикальное изменение клиентского опыта в сегментах B2C (35%) и B2B/G (25%)».

Александр Ведяхин также подчеркнул, что банк развивает AI не только чтобы добавить ценности банковскому бизнесу и экосистеме, но, и чтобы помочь стране сохранить лидерство по ряду ключевых направлений. Банк является центром компетенций по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством РФ о развитии высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».