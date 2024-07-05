Заняла место Терешковой: что известно о новом заместителе мэра Новосибирска Антоновой

Назначен новый начальник департамента культуры мэрии города Новосибирска Антонова.

Сегодня, 5 июля 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил Ксению Антонову новым заместителем мэра — начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Биография Ксении Антоновой

Антонова Ксения Андреевна родилась в Кемеровской области. В 2008 году после окончания Сибирской академии государственной службы с квалификацией «юрист» по специальности «юриспруденция» работала в коммерческих структурах.

В период с 2016 по 2023 год была помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В этой должности занималась организационными и юридическими вопросами: обращениями и личными приёмами граждан, организацией работы депутата на территории избирательного округа, вопросами взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти всех уровней, общественными институтами и организациями.

С 2023 года в должности советника заместителя губернатора Новосибирской области руководила аппаратом заместителя губернатора.

С 6 мая 2024 года – начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.

Известно, что ранее должность вице-мэра занимала Анна Терешкова, которая 13 мая 2024 года заявила о своем уходе из мэрии Новосибирска.

За 10 лет работы заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова провела десятки концертов для участников спецоперации и членов их семей. Также благодаря ей новосибирские молодежные площадки вошли в топ-300 лучших молодежных пространств России по версии Росмолодежи.

В том числе, Анна Терешкова внесла значительный вклад и в благоустройство города — при ее содействии реконструировали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построили светомузыкальный фонтан в Центральном парке. Площадь благоустраиваемых парков и скверов увеличилась в 40 раз.