Жительница Новосибирска рассказала о 12 страшных годах жизни в секте Виссариона

Людмила, психолог из Новосибирска, прожила 12 лет в общине основателя «Церкви последнего завета»* Сергея Торопа, известного как Виссарион, и поделилась с корреспондентом Сиб.фм подробностями своей жизни в этой религиозной организации.

В сентябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Торопа и двух его помощников – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им предъявлены обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается, а глава общины неоднократно заявлял о нападениях со стороны сокамерников.

Власти забрали лесной участок у «Церкви последнего завета»*. Прокуратура потребовала полной ликвидации общины.

По словам Людмилы, Сергей Тороп начал открытые проповеди о своей церкви в 1991 году, активно ездил по городам и приглашал людей в поселение в Минусинске. Первое религиозное объединение было зарегистрировано в 1994 году под названием «Община единой веры», к этому времени поселение уже было заселено.

Людмила рассказала, что люди продавали квартиры в крупных городах и переезжали в общину, где покупали жилье. Сибирячка прожила в общине с 1994 по 2006 годы. Она отметила, что Виссарион уверял своих последователей в том, что за воротами общины находится ад, а внутри – рай. Также он предупреждал о предстоящих катаклизмах и требовал строгого соблюдения правил общины, включая строгие ограничения в питании и отказ от медицинской помощи.

Жесткие правила питания и запреты на медицинскую помощь отрицательно сказывались на здоровье жителей общины, особенно детей и рожениц. Постепенно люди начали покидать общину, понимая, что их обманывают. Однако это удалось не многим.

«Церковь последнего завета»* — организация, деятельность которой запрещена в России.