Агроном рассказала о лучших сортах вишни для выращивания в Новосибирской области

Агроном поделилась информацией о наиболее подходящих сортах вишни для выращивания в Новосибирской области.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала о сортах растений, которые хорошо подходят для выращивания в Новосибирской области. Она пояснила, что это растения, опыляемые перекрестно, которым необходимы «друзья» другого сорта.

По словам агронома, в Сибири в основном представлены гибриды и сорта вишни степной. Она также отметила, что наиболее распространенными опылителями являются «Ласточка».

Кроме того, Людмила Шубина выделила ашинскую вишню.

«Это один из самых лучших сортов. Величина ягод не столь большая, но у нее есть масса достоинств. Это самоплодный и устойчивый к коккомикозу сорт», — объяснила свою позицию эксперт.

Людмила также отметила, что листья степной вишни часто подвергаются коккомикозу, особенно в условиях влажной и теплой погоды. А вот вишня субботинская более подвержена этой болезни. Ягоды этого сорта очень крупные — до 4 граммов. Однако урожайность у него не такая высокая, как, например, у сорта ашинская. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск».

Напомним, что на первых выходных июля в Новосибирскую область вернется жара до +28 градусов.