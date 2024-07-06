Единственная школа в одном из микрорайонов Новосибирска прекратила прием детей: мест больше нет

Школа №216, единственная в Плющихинском микрорайоне, досрочно прекратила прием детей в первый класс: закончились места. А других образовательных учреждений в районе нет.



По словам жителей микрорайона, такое происходит уже не первый год: в 2022 и 2023 годы в первый класс набирали свыше пяти сотен учеников и формировали параллель из 14 классов.



В этом году счетчик остановился на 468 учениках – дальше прием был закрыт. С сегодняшнего дня школа выдает письменные отказы в зачислении.



«Нам искренне жаль учителей, которые вынуждены вести уроки с 36 детьми одновременно», – говорят местные жители.



Департамент образования мэрии подтвердил, что школа №216 входит в число тех, кто работает с существенным перегрузом: вместо 1100 учащихся в ней на сегодняшний день собрано около 3500, которые учатся в две смены.



Другого выбора у родителей и учеников нет – ближайшая работающая школа находится на улице Лазурной, в пяти остановках на автобусе. И она также переполнена – школа №216 была открыта именно с целью разгрузить учебные заведения МЖК.



Для этой же цели одна из шести концессионных школ, которые должны были открыться в конце 2023 года, располагается на улице Татьяны Снежиной. Но группа компаний «Просвещение», которая строит эту и другие школы с 2021 года, не уложилась в срок, и дата сдачи новой школы отодвинулась сначала на 2024, а потом и на 2025 год.



Госстройнадзор, который в апреле 2024 года остановил строительство двух концессионных школ из шести, готовность здания на улице Татьяны Снежиной оценил в 20%. Надзорный орган останавливать эту стройку пока не стал, но выявил на стройплощадке брак в заливке фундамента (бетон ненадлежащего качества) и трещины на уже установленных колоннах первого яруса.