Из-за ремонта теплотрасс в двух районах Новосибирска ограничат движение транспорта

В двух районах Новосибирска из-за ремонта теплотрасс ограничат движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в двух районах города ограничат движение автотранспорта из-за ремонта теплотрасс.

Так, по 15 июля проезжая часть у домов на Немировича-Данченко, 40 и 52, будет сужена на 10 метров.

С 5 по 19 июля будет закрыто движение транспорта возле дома № 23 по улице Бурденко.

С 5 по 19 июля будет уменьшена на 2 метра проезжая часть у дома № 3 по улице Октябрьской и у дома № 23 по улице Серебренниковской.

Напомним, что в Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют дорогу к аэропорту Толмачево.