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общество

Ксения Антонова заняла место Анны Терешковой в мэрии Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Ксению Антонову назначили заместителем мэра Новосибирска — начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики.

5 июля стало известно, что заместителем мэра Новосибирска — начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики стала Ксения Антонова. Распоряжение об этом подписал градоначальник Максим Кудрявцев.

Ксения Антонова родилась в Кемеровской области. Она окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юрист». За время своей карьеры Ксения работала в коммерческих организациях, была помощником депутата Государственной Думы и советником заместителя губернатора Новосибирской области.

6 мая 2024 года Ксения Андреевна заняла должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии Новосибирска. А через два месяца ее назначили на новую должность.

Бывший вице-мэр Анна Терешкова в разговоре с корреспондентом Сиб.фм отметила, что Антонова много лет проработала в команде Максима Кудрявцева.

«Личная преданность – это тренд сегодняшнего времени. Ксения Антонова много лет проработала в команде Максима Георгиевича. Я надеюсь, что все наши проекты будут сохранены», — сказала Терешкова.

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Нина Раневская
Журналист

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