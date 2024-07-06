На первых выходных июля в Новосибирскую область вернется жара до +28 градусов

В первые выходные июля в Новосибирской области температура поднимется до +28 градусов.

По данным портала Gismeteo, на выходных 6 и 8 июля в Новосибирск вернется жара.

В субботу, 6 июля, ожидается теплая погода. Утром температура составит +24 градуса, а днем поднимется до +29 градусов. Согласно прогнозам, будет солнечно и без осадков. Скорость ветра составит 9 метров в секунду.

В воскресенье, 7 июля, ожидается теплая погода. Утром температура воздуха составит +24 градуса, а днем поднимется до +28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь.

Напомним, что в Новосибирской области ураган повалил деревья и оборвал провода.