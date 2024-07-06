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общество проиcшествия

Новосибирец выявил в городе очаг радиоактивного заражения

Фото: Сиб.фм

Житель Новосибирска обнаружил в городе источник радиоактивного загрязнения.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», новосибирец выявил в городе источник радиоактивного заражения.

Он обнаружил, что на одной из улиц в районе города уровень радиации составляет до 15 микрозиверт при норме в 0,5 микрозиверт.

Мужчина обратился в аварийные службы. Там ему посоветовали обратиться в Роспотребнадзор и подать онлайн-заявку.

Напомним, что в Новосибирской области обнаружили поляну опасных американских грибов.

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Нина Раневская
Журналист

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