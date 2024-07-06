Новосибирск вошел в топ городов с самым большим ростом цен на новостройки

Новосибирск оказался в числе городов, где цены на новостройки выросли больше всего.

Как сообщают аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость», Новосибирск оказался в числе городов, где цены на новостройки выросли сильнее всего. За первое полугодие 2024 года стоимость жилья в Новосибирске увеличилась на 11%.

Рост связан с увеличением количества предложений в категориях «бизнес» и «элит», которые составляют четверть от общего числа квартир в новостройках.

В Омске зафиксирован рост цен на недвижимость на 19%. В городе ограниченное предложение новостроек.

Напомним, что в строящихся домах Новосибирска продали только треть новых квартир.