Новосибирский священник рассказал о запрете на венчание 8 июля

В Новосибирске священник сообщил, что 8 июля венчание не проводится.

8 июля, в понедельник, в России будут отмечать Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день некоторые отделы ЗАГС Новосибирска будут работать, а вот в церквях не будут принимать заявления на венчание.

Как рассказал настоятель храма во имя святого благоверного князя Олега Брянского, иерей Иоанн Кизюн-Войтович, в году есть два праздника, посвященных святым благоверным Петру и Февронии. Один из них отмечается в июле, а другой — осенью, который называют Днем семьи.

«На осенний праздник можно венчаться, а торжество 8 июля больше посвящено Церкви. В этот день митрополит Никодим Новосибирский и Бердский отслужит торжественный молебен, пройдет награждение многодетных семей, также будет большая концертная программа в Нарымском сквере», — рассказал иерей журналисту «АиФ-Новосибирск».

Корреспондент спросил отца Иоанна, действительно ли ограничения на проведение венчаний 8 июля связаны с Петровым постом, который в этом году завершится 11 июля. Священнослужитель объяснил, что осенний праздник был создан специально для венчаний. И хотя само венчание 8 июля не противоречит церковным правилам, во время поста это действие все же не рекомендуется.

Напомним, что Ольга Стволова рассказала о создании инклюзивного театра в Новосибирске.