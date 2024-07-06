Ольга Стволова рассказала о создании инклюзивного театра в Новосибирске

Ольга Стволова поделилась историей создания инклюзивного театра в Новосибирске.

Ольга Стволова из Новосибирска с девяти лет не может ходить. Когда она была чуть старше 20 лет, она заметила, что многие люди с инвалидностью не выходят в свет, а окружающие смотрят на них со страхом.

Девушка решила изменить отношение общества к людям с инвалидностью и в 2015 году создала инклюзивную театральную студию.

Ольга рассказала, что никто не относился к ней как к слабой, постоянно нуждающейся в помощи. Она начала проводить мастер-классы и тренинги для людей с инвалидностью и без, а потом писать отзывы о театрах и узнала о существовании инклюзивных театрах. Решила создать в Новосибирске свой «Особенный ТИП».

С тех пор у них сложилась система, при которой есть профессиональные актеры и есть люди с инвалидностью и без нее. Они вместе создают спектакль.

В студию принимали людей с разными особенностями здоровья. На кастинг приходили все желающие и читали стихотворения, пели песни.

«У нас все-таки еще путь, когда люди просто занимаются своим делом. Тот же Станиславский занимался с любителями, а уже потом создавалась система актерского мастерства», — рассказала Ольга корреспонденту «АиФ-Новосибирск».

Говоря о подготовке к выступлению, руководитель студии поделилась, что этот процесс может занимать как месяц, так и больше. Например, в сентябре актеры начинают готовиться к выступлению, а к Новому году его показывали.

Также Ольга Стволова объяснила, что когда труппа уже сформирована, подготовка к спектаклю может занять один месяц.