Сибиряки отложили 437 млн рублей в долгосрочные сбережения

В первом полугодии 2024 года жители Новосибирской области заключили 11,4 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Каждый шестой сделал это онлайн. Новый инструмент активнее используют женщины и люди среднего возраста. При этом регион вошёл в топ-15 по числу открытых ПДС-счетов.

82% договоров долгосрочных сбережений в Новосибирской области люди оформили в офисах банка, а 18% — дистанционно: в приложении или на сайте СберНПФ. Среди тех, кто начал копить вдолгую, оказалось 70% женщин и 30% мужчин.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Суммарно за шесть месяцев 2024 года жители Новосибирской области направили в новую программу 437 млн рублей. Из них 158 млн составили личные взносы участников, а 279 млн — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В среднем 40% россиян из всех регионов пополняют ПДС-счета повторно, что говорит о доверии к новому инструменту.».

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

«В Новосибирской области каждый второй (51%) договор долгосрочных сбережений со СберНПФ заключили люди в возрасте 36–55 лет. И это вполне закономерно, ведь большинство представителей этой возрастной группы смогут воспользоваться всеми возможностями инструмента: получить доплату от государства и налоговые льготы, а также перевести туда накопительную пенсию. 29% ПДС-счетов пришлось на участников 56–65 лет, 8% ― на молодёжь 18–35 лет».