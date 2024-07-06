Стали известны школы Новосибирска с наибольшим количеством стобалльников

В Новосибирске назвали школы с наибольшим количеством стобалльников.

Как рассказал замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин, больше всего 100-балльников оказалось в Физико-математической школе при НГУ — 42 человека.

Восемь выпускников лицея №22 показали максимальные результаты на ЕГЭ.

Четыре выпускника Инженерного лицея НГТУ стали стобалльниками. Столько же выпускников образовательного центра «Горностай» и Экономического лицея Новосибирска также получили высшие баллы. Еще по четыре стобалльника учатся в гимназиях № 3, 4, 10 и 1.

Владимир Щукин отметил, что в области высокие результаты показали Чановский и Ордынский районы.

Напомним, что единственная школа в одном из микрорайонов Новосибирска прекратила прием детей.