Суд вынес приговор 16 жителям Новосибирска по делу о незаконных валютных операциях

Суд вынес приговор 16 новосибирцам, которые покупали технику за границей по хитрой схеме.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Октябрьский районный суд Новосибирска постановил приговор по уголовному делу в отношении 16 лиц. Их признали виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Было установлено, что с июня 2017 по ноябрь 2022 года заместитель директора организации в Новосибирске организовал покупку авто- и мототехники за рубежом, чтобы в дальнейшем ее продать. В этой схеме было задействовано 15 сотрудников компании.

«Перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте в сумме свыше 55 млн рублей осуществлялся на банковские счета нерезидентов с нарушением установленного порядка через счета подчиненных работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью», — пишет пресс-служба.

Кроме того, чтобы уменьшить размер оплаты ввозной таможенной пошлины, в таможню были предоставлены декларации от имени компании, в которых содержались недостоверные сведения о стоимости товаров.

Размер неуплаченных юридическим лицом таможенных платежей — более 56 миллионов рублей.

Суд назначил замдиректору организации штраф в виде 100 тысяч рублей, одному из подсудимых — 40 тысяч рублей, а остальным 14 лицам — по 30 тысяч рублей.

Напомним, что новосибирец выявил в городе очаг радиоактивного заражения.