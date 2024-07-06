В Новосибирске назвали места-легенды обитания снежного человека и затонувших сокровищ

Сиб.фм выпустил гид по загадочным местам Новосибирской области.

Йети в Кыштовском районе

В Кыштовском районе, на берегу озера Карбалык, местные жители рассказывают о встречах с йети. Селяне утверждают, что видели следы, которые не принадлежат ни человеку, ни зверю. Также они говорят, что лесной человек был большим и покрыт волосами.

Легенда о пяти озерах

Согласно местной легенде, в Кыштовском районе находится пять озер метеоритного происхождения, соединенных подземной рекой и обладающих целебными свойствами. Говорят, что вода в этих озерах не портится годами и излечивает множество болезней.

Данилово озеро

Данилово озеро, также известное как "Серебряное", привлекает внимание своей легендой. По рассказам, купец Данилин утонул здесь вместе с обозом серебра, спасаясь от преследования.

Чичабург — Сибирская Троя

В Здвинском районе находятся руины древнего города Чичабург, ровесника Рима и Трои. Археологи обнаружили улицы, дома и оборонительные укрепления, подтверждая существование крупного поселения в этом районе.

Караканский бор

Караканский бор в Ордынском районе привлекает туристов своей уникальной флорой и фауной. Легенды о древнем лесу и его загадочных уголках, таких как Лягушачье озеро и Тёртый камень, продолжают будоражить воображение.

Легенда о Чингисе

В старинном селе Чингис, по легенде, накануне Пасхи из-под воды слышится колокольный звон затонувшего колокола. Эта история связана с церковью, закрытой в советские времена.