В Новосибирске рядом с ТЦ «МЕГА» планируется комплексное развитие территории

В Новосибирске запланировано комплексное развитие территории площадью около 45 тысяч квадратных метров в Кировском районе, недалеко от торгового центра «МЕГА».

Мэрия представила проект решения, который предусматривает реконструкцию участка, ограниченного улицами Бурденко, Горбаня, Бебеля и 2-й Бурденко. В настоящее время на этой территории находятся 21 многоквартирный дом, некоторые из них уже признаны аварийными.



Согласно плану, все старые здания будут снесены, и на их месте построят новый жилой комплекс площадью более 216 тысяч квадратных метров. Новые здания могут достигать высоты в 30 этажей.

Реализовать проект планируют до 2032 года.



В проекте решения указано, что застройщик должен передать в собственность города помещение, площадь которого составляет не менее 100 квадратных метров. Помещение будет находиться на первом этаже одного из новых жилых домов. Оно предназначено для решения вопросов местного значения, связанных с образованием.

Напомним, что из-за ремонта теплотрасс в двух районах Новосибирска ограничат движение транспорта.