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Авто общество

В Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Фото: Сиб.фм

Из-за ремонта железнодорожного переезда в Новосибирске дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на пять ночей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, дорога к аэропорту Толмачево будет перекрыта с 18 по 22 июля.

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод» будет введен запрет на проезд транспорта с 1:00 до 5:00. Проезжая часть будет закрыта у дома №54 по улице Станционной.

Пассажиров, вылетающих ночными и утренними рейсами, просят заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.

Напомним, что в Новосибирске ДПС останавливает водителей с тонировкой и без номеров.

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Нина Раневская
Журналист

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