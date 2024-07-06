В Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Из-за ремонта железнодорожного переезда в Новосибирске дорогу к аэропорту Толмачево перекроют на пять ночей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, дорога к аэропорту Толмачево будет перекрыта с 18 по 22 июля.

В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод» будет введен запрет на проезд транспорта с 1:00 до 5:00. Проезжая часть будет закрыта у дома №54 по улице Станционной.

Пассажиров, вылетающих ночными и утренними рейсами, просят заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.

Напомним, что в Новосибирске ДПС останавливает водителей с тонировкой и без номеров.