В Новосибирской области обнаружили поляну опасных американских грибов

В Новосибирской области обнаружили поляну с несъедобными грибами из Северной Америки.

В группе «Грибники и грибы НСО» во «ВКонтакте» появился пост, в котором сообщается, что на территории Новосибирской области обнаружили Пиропиксис красный (Pyropyxis rubra). Это единственный представитель рода Пиропиксис семейства Пецициевые.

«Надо сказать, что гриб очень редкий и малоизученный, поскольку по всему миру очень мало находок. У нас в НСО его последний раз находили в 2006 году в Пироговском бору, но тогда образцы не были собраны и задокументированы», — написано в публикации.

На место обнаружения выехали микологи, чтобы подтвердить принадлежность находки к данному роду.

Пиропиксис красный (Pyropyxis rubra) — это несъедобный гриб, пришедший из Северной Америки.

Ранее Пиропиксис относили к роду Пециц. Однако в 1984 году канадский миколог Кит Эггер предложил создать для Пиропиксиса отдельный род Pyropyxis, включающий в себя только один вид — Pyropyxis rubra.

Плодовые тела имеют диаметр до двух сантиметров и высоту до одного сантиметра.

Внутренняя поверхность чашечки окрашена в розовый или коралловый цвет. Иногда ее оттенок может быть более насыщенным, доходя до кирпично-красного. С внешней стороны плодовое тело светло-розовое, а его поверхность покрыта тонким полупрозрачным пушком.

«Гриб растет колониями на местах лесных пожаров (название «Пиропиксис» от греческого «пирос» — огонь), в хвойных лесах. Является факультативным паразитом сосны обыкновенной, своей жизнедеятельностью угнетая сеянцы и негативно влияя на всхожесть семян. Точных сроков о периоде плодоношения нет, но, предположительно, приходится на июнь-август», — пишет автор поста.

Ранее этот вид грибов считался типичным для Северной Америки. Однако позже появилась информация о том, что его можно встретить в Швейцарии, а с 2012 года — и в России, в европейской части страны и Ханты-Мансийском автономном округе. Также микологи утверждают, что гриб находили и в Академгородке Новосибирска в 2006 году.

Напомним, что на обочине в Новосибирской области нашли огромный круглый гриб.