В Новосибирской области зафиксировали рост смертности

В Новосибирской области отмечается рост смертности.

В Новосибирской области зафиксирован рост смертности на 5,17%. Это подтверждают официальные данные регионального управления по делам ЗАГС.

В Новосибирской области за первое полугодие 2024 года зарегистрировано 18 620 случаев смерти. Это на 5,17% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

«У нас идет спецоперация. Кроме того, это могут быть последствия ковидного периода, а также продолжающегося старения населения по причине длительной низкой рождаемости» — сообщила научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Ольга Чудаева РБК.

В 2022 году, по словам Чудаевой, основными причинами смертности стали заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования и внешние факторы, такие как травмы, отравления, убийства.

Напомним, что Главу СК заинтересовали мигранты из кафе «Кишлак», которые угрожали новосибирцам.