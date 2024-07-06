В селе Крещенское под Новосибирском разбился 21-летний мотоциклист

По версии сотрудников ГАИ молодой человек не спарился с управление и упал в кювет. В результате ДТП получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу.

Утром 6 июля в селе Крещенское Убинского района 21-летний молодой человек, управляя мотоциклом ИЖ Юпитер-5 двигался ехал по ул. Центральной и в какой-то момент потерял управление после чего на большой скорости с упал в кювет.

Водитель был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу, однако от тяжелых травм парень скончался прямо в медучреждении.

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