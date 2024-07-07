Девушки в венках и гадание на суженного: под Новосибирском впервые отметили праздник «Купалье». ФОТОРЕПОРТАЖ

В поселке Ложок впервые отметили белорусский народный праздник в честь Ивана Купала. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии.

Белорусский народный праздник провели 6 июля под открытым небом в поселке Ложок. По подсчетам корреспондента Сиб.фм, в мероприятии приняли участие около 500 сибиряков.

Праздник проведён в рамках сотрудничества Новосибирского института археологии и этнографии СО РАН и Белорусского центра культуры.

Купалье – это славянский праздник, который отмечался еще до принятия христианства на Руси. Изначально он проходил в день летнего солнцестояния 21-22 июня, но со временем этот праздник христианство приурочили ко дню день рождения Иооанна Крестителя. Праздник был перенесён на 24 июня, по новому стилю на 7-е.

«В Белоруссии праздник отмечают с большим размахом. Фестиваль начинает свою историю с 2010 года на Могилёвской земле в Александрии. Программа там всегда насыщена культурными, национальными и международными событиями», — рассказала руководитель Белорусского центра Анастасия Трубенкова. В этом году впервые фестиваль проводится в Новосибирске.

В Новосибирском институте археологии и этнографии на фестивале провели открытые лекции о истории праздников Купалье и Ивана Купала. Рассказали об особенностях и отличиях славянских традиций, а также о переселении белорусов в Сибирь. В основном от праздника Ивана Купала у Купалье отличий немного. Например, в Белоруссии были «Игры солнца» — это обряд, который проводился в купальскую ночь. Считалось, что увидеть «игру солнца» или переливы цвета на небесном светиле может только тот, кто проведёт ночь без сна или тот, кто на хорошем счету у Бога.

В остальном Купалье очень похоже на привычный нам Ивана Купала. Люди плетут венки, гадают на суженного, водят хороводы и поют песни.

На фестивале помимо открытых лекций провели мастер-класс по плетению венков и созданию народных кукол-оберегов. А также гостям фестиваля удалось послушать колокольный звон и народные песни.