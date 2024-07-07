Мать школьницы с синдромом Дауна из Бердска рассказала о трудностях образования для детей с особыми потребностями

Мама школьницы с синдромом Дауна из Бердска рассказала об инклюзивном образовании для детей с ментальными особенностями.

Елена, мама девочки с синдромом Дауна, рассказала о своем опыте. Она сообщила, что ее дочь хорошо адаптирована в обществе и легко находит общий язык с другими детьми. Девочка ходила в обычный детский сад, где к ней относились с пониманием.

После окончания детского сада была создана специальная комиссия, которая разработала индивидуальную программу обучения для ребенка.

Елена пояснила, что в рамках общеобразовательной школы ее дочери должны были предоставить услуги тьютора и помощника. Тьютор помогает ученику усваивать материал особыми методами, а помощник физически помогает в обучении. У девочки диагностирована умеренная умственная отсталость.

«У нас второй вариант, и в скобках прописана аббревиатура СИПР, то есть это индивидуальная программа. Ещё у нас в этом заключении прописан тьютер и помощник. Проблема стала в тьютерах. То есть у нас на данный момент это не такое расширенное понятие. Во многих школах Новосибирска тоже нет», — рассказала родительница корреспонденту «МК в Новосибирске».

Когда девочке исполнилось 5 лет, женщина начала задумываться о ее будущем образовании. Вместе с другими родителями она изучала этот вопрос и предлагала организовать классы для детей с особыми потребностями в школах Бердска.

Активные мамы из Бердска обратились в местное управление образования с просьбой создать коррекционные классы для детей. Они подали 97 заявлений от родителей, желающих отправить своих детей на обучение в такие классы. Однако, по факту, родители подали только 19 заявлений.

Елена, одна из инициаторов этого обращения, предполагает, что родители не уверены в том, что коррекционные классы или школа действительно будут созданы.

Представители управления образования города Бердска выразили готовность помочь родителям детей с особенностями развития. По словам Елены, администрация города готова идти навстречу. Ожидается, что окончательный ответ о создании необходимых коррекционных классов будет получен в конце июля.