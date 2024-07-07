На реке Обь чуть не утонула супружеская пара из Новосибирска

В Новосибирске на акватории реки Обь чуть не утонула супружеская пара.

Как сообщает пресс-служба МАСС, ночью 7 июля к спасателям обратилась супружеская пара.

Они катались на лодке ПВХ на акватории реки Обь и заметили, что их плавсредство повреждено и стремительно сдувается. Также у пары закончился бензин.

«Так как течение на реке сильное, пострадавших пришлось знатно поискать на акватории. Обнаружили их на границе города, где люди держались за кусты. Хочется отдать должное — люди были в спасательных жилетах, что спасло бы их в случае полного погружения в воду», — пишет пресс-служба.

Спасатели помогли пострадавшим и доставили их на берег.

Напомним, что суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям по делу о незаконных валютных операциях.