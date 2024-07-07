Новосибирские сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной доехать до роддома

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска помогли беременной женщине добраться до роддома.

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Руслан Истомин и Аркадий Филипьев осуществляли движение на маршруте патрулирования по Бугринскому мосту.

Во время движения они заметили автомобиль «Шкода-Кодиак», водитель которого обратился к сотрудникам за помощью. Он объяснил, что в авто находится его беременная жена, у которой начались схватки. Мужчина боялся вовремя не успеть добраться до роддома из-за пробок на улицах.

«Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в роддом, о чем сообщили в дежурную часть. Инспекторы ДПС, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения на улице Вертковской, где женщину встретили медработники приемного покоя», — пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что благодаря сотрудникам ДПС автомобиль прибыл в медучреждение через 15 минут. Женщина родила мальчика.

Напомним, что в двух районах Новосибирска из-за ремонта перекроют движение транспорта.