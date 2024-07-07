Новосибирский агроном Шубина поделилась методами борьбы с вредителями

Агроном Шубина из Новосибирска дала совет по борьбе с вредителями.

С началом дачного сезона садоводы часто сталкиваются с проблемой вредителей. Людмила Шубина, агроном, поделилась эффективным способом борьбы с насекомыми.

Так, по словам специалиста, самый эффективный способ — перекопка почвы с последующим внесением компоста из пожнивных остатков. Также следует добавить землю.

Агроном утверждает, что перекопка земли является самым эффективным методом борьбы с насекомыми-вредителями.

После обильных дождей или полива в почве могут появиться слизни, которые питаются любыми овощами на своем пути. Во время перекопки садовники извлекают их из земли вместе с другими отложениями. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что новосибирским дачникам рассказали секрет большого урожая земляники.