Россельхознадзор заявил, что в Новосибирской области нет случаев массовой гибели пчел

Россельхознадзор заявил, что массовой гибели пчел в Новосибирской области нет.

Пчеловоды Новосибирской области опасаются гибели пчел из-за применения агрохимикатов. Наибольшую опасность для пчел представляет период, когда сельскохозяйственные предприятия в июле активно обрабатывают поля от вредителей.

Областное управление Россельхознадзора прокомментировало ситуацию с гибелью пчел в текущем году и жалобы пчеловодов.

«За истекший период 2024 года в адрес Управления не поступали обращения от граждан по вопросу массовой гибели пчел в результате осуществления сельскохозяйственной деятельности предприятий, связанной с применением пестицидов и агрохимикатов на территории Новосибирской области», — говорится в ответе врио руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Алексея Магерова.

В 2023 году Россельхознадзор рассмотрел три обращения от владельцев пасек. Они жаловались на гибель пчел в селах Ордынского, Краснозерского и Тогучинского районов, которая, по их мнению, была связана с применением пестицидов и агрохимикатов при обработке полей.

Были выявлены сельскохозяйственные организации, которые проводили обработку полей с использованием токсичных препаратов в районах, где произошла гибель пчел. В ходе проверки были обнаружены нарушения, связанные с неправильным использованием пестицидов и агрохимикатов. Также было выявлено, что жители населенных пунктов не были должным образом уведомлены о предстоящих обработках полей.

1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, который вносит изменения в процедуру информирования пчеловодов о применении пестицидов и агрохимикатов при обработке полей.

Согласно новым требованиям, аграрии обязаны уведомлять пчеловодов об обработке полей не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до ее начала. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.