Стал известен прогноз погоды на следующую рабочую неделю в Новосибирске

Стало известно, какая погода ожидает новосибирцев с 8 по 12 июля.

Согласно данным портала Gismeteo, в понедельник, 8 июля, днем ожидается температура +21 градуса, а к ночи столбик термометра опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 7 метров в секунду. Весь день будет пасмурно, возможен небольшой дождь.

9 июля днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, а ночью вновь опустится до +19. Небо будет облачным, осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 8 метров в секунду.

В среду, 10 июля, погода будет ясной, без осадков. Температура воздуха днем составит +26 градусов, вечером — +20 градусов. Скорость ветра будет около 7 метров в секунду.

В четверг днем ожидается потепление до +26 градусов. Ночью температура воздуха составит +21 градус. Небо будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Скорость ветра составит 6 метров в секунду.

В пятницу, 12 июля, днем температура поднимется до +27 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +23 градусов. Скорость ветра будет достигать 5 метров в секунду. В течение всего дня будет малооблачно и без осадков.

Напомним, что Россельхознадзор заявил, что в Новосибирской области нет случаев массовой гибели пчел.