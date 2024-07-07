Суд Новосибирска вынес приговор 16 местным жителям по делу о незаконных валютных операциях

Суд вынес приговор 16 жителям Новосибирска, которые были признаны виновными в незаконных валютных операциях.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу, в котором фигурировали 16 человек. Их признали виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Выяснилось, что с июня 2017 до ноября 2022 года заместитель руководителя новосибирской компании организовал покупку авто- и мототехники за рубежом с целью их дальнейшей перепродажи. В этой схеме участвовали 15 сотрудников организации.

«Перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте в сумме свыше 55 млн рублей осуществлялся на банковские счета нерезидентов с нарушением установленного порядка через счета подчиненных работников под предлогом приобретения техники для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью», — сообщает пресс-служба.

Чтобы снизить размер ввозной таможенной пошлины, в таможенные органы были предоставлены декларации от имени этой компании, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров.

Размер неуплаченных юридическим лицом таможенных платежей — более 56 миллионов рублей.

Суд назначил заместителю директора организации штраф в размере 100 тысяч рублей. Одному из подсудимых был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, а остальным 14 лицам — по 30 тысяч рублей каждому.

Напомним, что новосибирец выявил в городе очаг радиоактивного заражения.