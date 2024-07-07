В двух районах Новосибирска из-за ремонта перекроют движение транспорта

В двух районах Новосибирска в связи с ремонтом теплотрасс ограничат движение автотранспорта.

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила об ограничении движения автотранспорта в двух районах города из-за ремонта теплотрасс.

До 15 июля проезжую часть у домов № 40 и № 52 по улице Немировича-Данченко сузят на 10 метров.

С 5 по 19 июля в районе дома № 23 на улице Бурденко будет закрыто движение транспорта.

С 5 по 19 июля планируется сужение проезжей части на 2 метра у дома № 3 по улице Октябрьской и дома № 23 по улице Серебренниковской.

Напомним, что в Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют дорогу к аэропорту Толмачево.