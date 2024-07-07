В Дзержинском районе Новосибирска компания хотела перетащить клумбу, чтобы припарковаться

В Дзержинском районе Новосибирска компания попыталась переместить клумбу, чтобы освободить место для парковки.

В телеграм-канале «ACT-54 Black» появилось видео, на котором запечатлена компания молодых людей, подвинувших клумбу в одном из дворов Дзержинского района Новосибирска.

По словам местной жительницы, компания решила это сделать, чтобы освободить место под парковку.

Так, молодые люди приехали во двор соседнего дома и, не найдя свободного парковочного места, двое парней решились подвинуть клумбу.

В итоге клумба перевернулась, и все растения были унижены.

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