В Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

В Ленинском районе Новосибирска произошла смертельная авария.

Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирска, вечером 6 июня в городе произошло смертельное ДТП.

По данным ведомства, в Ленинском районе на улице Титова около 20:50 водитель мотоцикла 2000 года рождения двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону площади Карла Маркса. Около дома №15 на регулируемом перекрестке он врезался в автомобиль Honda Fit, который поворачивал налево со встречной полосы.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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