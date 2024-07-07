В Новосибирске бывшего заместителя мэра Анну Терешкову скинули в бассейн

Экс-заммэра города Терешкова отмечает праздник Ивана Купалы вместе со своими друзьями.

Компания решила, что Анне срочно нужно освежиться и кинули её в бассейн, о шутке приятелей она решила рассказать всем и даже показала фото из бассейна.

Фото:telegram-канал

«Праздник Иван Купала! Цветущий папоротник не нашла! Через костер не прыгала! Друзья решили, что только чудодейственная вода спасет и кинули меня в нее!», – поделилась Анна Терешкова в своём telegram-канале.

День Ивана Купалы — народный праздник. Его также называют Купалой, Ивановым днем, Иванщиной. Традиционно его отмечают 7 июля.

Ранее Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с Тимирязевского сквера Новосибирска где прошло празднование Дня Ивана Купалы.