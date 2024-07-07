сегодня
07 июля, 19:12
пробки
2/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня
07 июля, 19:12
пробки
2/10
погода
+25.8°C
курсы валют
usd 88.13 | eur 95.57
сегодня 17:54
общество

В Новосибирске бывшего заместителя мэра Анну Терешкову скинули в бассейн

Фото: Сиб.фм

Экс-заммэра города Терешкова отмечает праздник Ивана Купалы вместе со своими друзьями.

Компания решила, что Анне срочно нужно освежиться и кинули её в бассейн, о шутке приятелей она решила рассказать всем и даже показала фото из бассейна.

Фото В Новосибирске бывшего заместителя мэра Анну Терешкову скинули в бассейн 2

Фото:telegram-канал

«Праздник Иван Купала! Цветущий папоротник не нашла! Через костер не прыгала! Друзья решили, что только чудодейственная вода спасет и кинули меня в нее!», – поделилась Анна Терешкова в своём telegram-канале.

День Ивана Купалы — народный праздник. Его также называют Купалой, Ивановым днем, Иванщиной. Традиционно его отмечают 7 июля.

Ранее Сиб.фм опубликовал фоторепортаж с Тимирязевского сквера Новосибирска где прошло празднование Дня Ивана Купалы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в