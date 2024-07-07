В Новосибирске продают двухуровневую 5-комнатную квартиру с сауной и джакузи

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру за 23 миллиона рублей.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести двухуровневую квартиру с сауной и джакузи на Красноярской, 40. Жилье располагается на 5 из 6 этажей. За нее просят 23 миллиона рублей.

На первом этаже находится кухня-столовая, гостиная с электрическим камином, прихожая и санузел. На втором — три спальни, большая гардеробная, ванная комната с сауной и джакузи.

Также есть зона отдыха с бильярдом.

Квартира расположена вблизи Нарымского сквера и вокзала Новосибирск-Главный. Автор объявления пишет, что рядом есть вся необходимая инфраструктура.

В покупку также включена вся мебель и бытовая техника.

Напомним, что Новосибирск вошел в топ городов с самым большим ростом цен на новостройки.